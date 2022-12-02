Erzincan’da 3 Aralık etkinlikleri

Erzincan’da 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İlk olarak Ordu Caddesi üzerinde bulunan saat kulesi önünde başlayan programda “Engelsiz bir yaşam için başardıklarımı gör, beni fark et” sloganıyla kent protokolü ve beraberinde ki engelli bireyler cadde üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşün ardından program Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Burada yapılan protokol konuşmalarının ardından özel öğrenciler günün anlamını belirten şiirler okudu. Ardından özel eğitim merkezi öğrencileri koro halinde şarkılar ve türküler söyleyerek doyasıya eğlendi. Çevrede ki vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği programda huzurevinde kalan yaşlı vatandaşlar bocce oyunu oynadı. Son olarak özel öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi halay çekerek hem eğlendi hem de eğlendirdi.

Gerçekleştirilen etkinlik, rengarenk balonların gökyüzüne bırakılmasıyla son buldu.

Programa, il protokolünün yanı sıra özel rehabilitasyon okulu öğretmen ve öğrencileri, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, çeşitli STK’lar ile vatandaşlar katıldı.