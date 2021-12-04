Erzincan’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Erzincan’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından Müftülük Konferans Salonunda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cem Halil Mercimek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumsal farkındalık ve duyarlılığımızı güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Program, Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri tarafından; Slayt gösterisi, tiyatro gösterileri, folklor gösterisi, koro ve sola şarkı dinletileri ile renkli görüntülere sahne oldu.

Programın sonunda protokol mensupları ile özel öğrenciler hep birlikte şarkı söyleyerek kapanışı yaptılar.