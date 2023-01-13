Erzincan’da 3 adet proje teknik eleman alımı yapılacak

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan duyuruda 3 adet proje teknik eleman alımı yapılacağı kaydedildi.

Konuya ilişkin yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi:

“Erzincan ilinde yürütülmekte olan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi dahilinde; Erzincan ili Şavak Akkaraman Koyunu Halk Elinde Islah IV alt projesi ve yeni başlatılacak olan 2 alt projede çalıştırılmak üzere toplamda 3 adet proje teknik eleman alımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi: 26 Ocak 2023 saat: 17.00”