Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
101173
ALTIN
385.313
DOLAR
6.9794
STERLİN
8.6773
EURO
7.5701

Erzincan’da 2500 paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

ERZİNCAN’DA 2500 PAKET KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA KARTUŞU ELE GEÇİRİLDİ

Erzincan’da 2500 paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

ERZİNCAN’DA 2500 PAKET KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA KARTUŞU ELE GEÇİRİLDİ

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:43
3 Okunma
Erzincan’da 2500 paket kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tercan yol kontrol ve arama noktasında icra edilen kontrol ve arama faaliyetinde, bir tırda yapılan aramada 2 bin 500 paket bandrolsüz gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince 26 Nisan 2020 tarihinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tercan İlçesi D-100 karayolu üzerinde bulunan Tercan yol kontrol ve arama noktasında icra edilen kontrol ve arama faaliyetinde, Erzurum ili istikametinden gelen 76 plakalı tırda yapılan arama neticesinde; piyasa değeri 100 bin TL olan 2 bin 500 paket bandrolsüz gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik sigara kartuşlarına el konularak şüpheli bir şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzincan Gençlik Merkezi 15 bin adet siperli maske üretti
Erzincan Gençlik Merkezi 15 bin adet siperli maske üretti
Sağlık çalışanlarına kadayıf jesti
Sağlık çalışanlarına kadayıf jesti
Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi 1000 aileye dağıtıldı
Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi 1000 aileye dağıtıldı

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim