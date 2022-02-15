Erzincan’da 2.5 büyüklüğünde deprem

Erzincan’da 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 23.09’de merkez üssü Erzincan merkez Günebakan mahallesinde 2.5 büyüklüğünde yerin 4.2 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.