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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
Erzincan’da 2.5 büyüklüğünde deprem
Erzincan’da 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
ERZİNCAN 15.02.2022, 09:21
Erzincan’da 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 23.09’de merkez üssü Erzincan merkez Günebakan mahallesinde 2.5 büyüklüğünde yerin 4.2 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.