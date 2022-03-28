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Erzincan’da 2.4 büyüklüğünde deprem
Erzincan’ın Kemah ilçesinde 2.4 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
ERZİNCAN 28.03.2022, 10:25
Erzincan’ın Kemah ilçesinde 2.4 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 07.12’de merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesi Çalıklar köyü mevkiinde 2.4 büyüklüğünde yerin 5.6 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.