Erzincan’da 24 bin 240 adet kaçak sigara ele geçirildi

Erzincan’da bir araçta yapılan aramada 24 bin 240 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzurum - Sivas Karayolu üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda durumundan şüphelenilen araç Akyazı mevkii uygulama noktasına çekilerek yapılan kontrollerde araç içerisinde seyahat eden A.A. isimli şahsın bagajında bulunan çanta ve valizler içerisinde Hera isimli çay ve tütün arama detektör köpeği yardımıyla yapılan kontroller esnasında 34 plakalı aracın bagaj kısmına ve bagajda bulunan valiz ile çantalara tepki vermesi üzerine, araç içerisinde gerekli adli aramanın yapılabilmesi için günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısıyla yapılan görüşme neticesinde aracın bagajında bulunan çanta ve valizler içerisinde yapılan aramada; 24 bin 240 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Konuya ilişkin A.A. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı.