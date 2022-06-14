Erzincan’da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum - Erzincan kara yolu Akyazı uygulama noktasında H.K. idaresindeki kamyon durduruldu. Kamyonun dorse kısmında narkotik dedektör köpeği "Fırtına" ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 46 paket halindeki 23 kilo 767 gram eroin maddesi ele geçirildi, H.K., gözaltına alındı. Ekipler, sürdürdükleri çalışmalarda suça karıştığı belirlenen A.Y’yi Tokat’ta, S.A’yı İstanbul’da yakaladı. Tokat’taki şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu paketlemede kullanıldığı düşünülen ve üzerinde eroin kalıntıları bulan 1 pres makinası ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K, A.Y. ve S.A. Erzincan’da emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.