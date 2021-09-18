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Erzincan’da 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı sene başı Psikolojik Danışmanlar Toplantısı gerçekleşti

Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün katılımlarıyla, Erzincan Lisesi Konferans salonunda 2021-2022 eğitim Öğretim Yılı sene başı Psikolojik Danışmanlar Toplantısı yapıldı.

ERZİNCAN 18.09.2021, 15:19
Erzincan’da 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı sene başı Psikolojik Danışmanlar Toplantısı gerçekleşti

Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün katılımlarıyla, Erzincan Lisesi Konferans salonunda 2021-2022 eğitim Öğretim Yılı sene başı Psikolojik Danışmanlar Toplantısı yapıldı.

Toplantıda açılış konuşması yapan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan’da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, PDR faaliyetlerinin okullar için vazgeçilmez olduğunu belirtti. Milli Eğitim Müdürü Gün, pandemi sonrası okulların tam olarak açılmasıyla birlikte eğitim öğretim faaliyetlerine hız kesmeden devam edileceğini, bu süreçte okul psikolojik danışmanlarına büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Öte yandan mesleki eğitim ve meslek liselerinin önemine değinen Gün, “Özellikle LGS sonrası yönlendirmelerde ortaokullarda görev yapan psikolojik danışmanlarımızın yapacağı öğrenci ve veli görüşmeleri sürece katkı sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

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