Erzincan’da 2 bin 886 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzincan’da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında İran plakalı tırda 2 bin 886 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yapılan uygulamada İran plakalı tır durduruldu. Tırda yapılan aramada 2 bin 886 paket kaçak sigara ele geçirildi. İranlı tır sürücüsü V.P., gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen V.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.