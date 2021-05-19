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Erzincan’da 19.19’da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu

Erzincan’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19’da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

ERZİNCAN 19.05.2021, 21:55
Erzincan’da 19.19’da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu

Erzincan’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19’da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle, il protokolü ve milli sporcular valilik önünde düzenlenen törende, Erzincanlı vatandaşlar ise evlerinin balkonlarında tüm yurtta olduğu gibi saat 19.19’da İstiklal Marşını coşkuyla okudular.

Türk bayrağı asılı balkonlarda vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşadı.
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