Erzincan’da 13 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan’da kar yağışı sebebiyle 13 köy yolu ulaşıma kapalı.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Çayırlı’da 5, Tercan’da 7 ve Kemah’ta 1 olmak üzere 13 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri greyder, kepçe, bıçaklı kamyonlarla kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.