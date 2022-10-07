Erzincan’da 12. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu düzenlendi

Erzincan’da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi himayesinde 12. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu düzenlendi.

6-9 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenen sempozyumun bilimsel programı bir otelin toplantı salonunda bilim insanlarının katılımıyla başladı. Sempozyumun bu yılki teması olan “Viral Hepatit Eliminasyonuna Pandemi Etkisi” başlığıyla düzenlenen toplantıda hepatit hastalığı ve tedavi sürecinin tarihsel gelişimi, kronik viral hepatitlerin tanı, tedavi ve takiplerinde yapılan tespitler, bilimsel program, viral hepatit eliminasyonu ve hepatit yönetimine pandeminin etkisi ve son olarak da viral hepatitlerde güncel durum ve yönleri ele alındı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program UVHS XII. Düzenleme Kurulu Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili’nin açılış konuşmasıyla devam etti.

Karakeçili, “3 günlük yoğun bir program bizleri bekliyor. Malumunuz 2,5 yılı aşkın bir süredir devam eden bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu pandemi sürecinde özellikle kronik hastalıklar çok etkilendi. Bu kronik hastalıkların başında da viral enfeksiyonlar geliyor. Bu yüzden bu sempozyumun ana teması olarak Viral Hepatit Eliminasyonuna Pandemi Etkisi ile başlayacağız. Gerçekten bu hastalar çok etkilendi gerek tanı da gerek tedavide. Özellikle takiplerde çok ciddi problemler yaşadık. Bu açıdan da bu hasta gruplarına özellikle dünyada ve Türkiye’de eliminasyon programları ile başlayacağız. İlerleyen zamanlarda bu hastalıkların tanı ve tedavisinde tüm yenilikler ele alınacak.” dedi.

Klimik Viral Hepatit Çalışma Grubu adına bir konuşma yapan Prof. Dr. Neşe Demirtürk ise, “Bizde Viral Hepatit Çalışma Grubu olarak tüm üyelerimizle bilimsel aktiviteler, yayınlar, hep birlikte yaptığımız okullar, akademilerle bir dünya oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sempozyum diğer toplantı serilerimizden bir tanesi. Çalışma grubumuz 2011 yılında 15. klinik kongresinde kuruldu. O günden bu yana 312 üye sayısına ulaşmış durumdayız.” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz’da, “Pandemi aslında bitmedi. Geçtiğimiz 3 yıllık süreçte biz enfeksiyon hastalıkları alanı olarak en büyük zorluğu yaşayan grup olduk. Aslında pandemiyi büyük oranda sırtlandık. Tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte sırtlanmış olduk. Çok büyük sorunlarla mücadele ettik. Dernek olarak bu süreçte esas amacımız doğru ve gerçek bilimsel bilgiye, hem üyelerimizin hem tıp alanı uzmanların hem de vatandaşların ulaşmasını sağlamaktı. Sürekli zamanla yarışılıyordu. Çok bilgi kirliliği vardı. Bu uzmanlık bizi diğer dernekler, hekimler ve vatandaşlar arasında güvenirliliğimizi arttırmış oldu. Pandeminin en önemli etkisi kronik hastalıklarda oldu. Bu alanda tanısı geçmiş birçok klinik hastalık özellikle kronik hastalıklar açısından bakarsak bunun en önemli grubu hepatitler. Servislerimize çok sayıda gelmiş HIV ve Hepatit hastalarıyla karşılaşıyoruz. Pandemiden öğrendiklerimizi buraya katarsak eğer çok daha iyi noktalara ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Viral Hepatit Çalışma Grubunun da insan kaynakları ve elde ettiği bilgi seviyesi nedeniyle dünyada bile hepatitlere öncülük edecek bir seviyededir. Bunu da herkesin bilir seviyesine getirmek içinde hem klinik araştırmalarımızı hem bilimsel çalışmalarımızı hem de eğitim çalışmalarımızı bir üst seviyeye taşımamız gerekiyor.” diye konuştu.

Program 4 oturum şeklinde alanında uzman konuşmaların konular hakkında anlattığı sunumlar ile devam etti.