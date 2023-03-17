Erzincan’da 12 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı

Erzincan il genelinde asayiş uygulamalarının yanı sıra trafik ekiplerinin de yoğun denetimleri sürerken son 15 gün içerisinde 12 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 01 Mart - 15 Mart 2023 tarihleri arasında Erzincan il genelinde yapılan çalışmalarda 7 bin 376 araç denetlendi. 99 sürücüye ve 395 plakaya cezai işlem uygulandı. 37 araç trafikten men edilirken 12 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. Denetimlerde 2 bin 314 yük taşıyan araç, 414 yolcu taşıyan otobüs, 98 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 915 emniyet kemeri, 8 okul servisi, 1074 alkol ve 553 diğer denetimler yapılırken belirtilen tarihler arasında Erzincan’da 29 maddi hasarlı, 29 yaralamalı ve 1 ölümlü trafik kazası meydana geldiği kaydedildi.