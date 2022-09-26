Erzincan’da 12 araç sürücüsüne 17 bin 517 lira ceza kesildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde yapılan asayiş uygulamalarında 12 araç sürücüsüne toplamda 17 bin 517 lira para cezası uygulandı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması amacıyla Erzincan il genelinde “Genel Asayiş Uygulaması” gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde, 899 şahsın GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 408 aracın denetim ve kontrolü yapılarak; 2 araç sürücüsüne KTK 48/5, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan 3 bin 646 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 34/a, muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan 854 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 36/3-a, sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 36/3-b, mahkemelerce veya Cumhuriyet Savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmaktan 7 bin 348 TL, 1 araç sürüşücüne KTK 39/3, Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmaktan 739 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 91, Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 392 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 78/1-b, Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmamak ve kullanmamaktan 392 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 47/1-a, Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 427 TL trafik idari para cezası uygulandı.

2 şahsa kişiye ise TCK 179/3, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Türk Polis Teşkilatı olarak, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.