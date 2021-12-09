Erzincan’da 116 adet tarihi eser ele geçirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “KOM şube ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde; 09.12.2021 tarihinde CMK 160 kapsamında alınan karar gereği, şüpheli şahıs ile tarihi eser satışı maksadıyla yapılan pazarlık sırasında şüpheli G.Y. 3 adet altın sikke, 14 adet gümüş bronz sikke ve 99 adet tarihi obje olmak üzere toplam 116 adet tarihi eser ile birlikte suçüstü yapılarak yakalanmıştır. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınmış olup, şüpheli G.Y. adli makamlara sevk edilmiştir.

Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında yaşaması için suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla devam etmektedir.” denildi.