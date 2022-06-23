Erzincan’a yeni parklar kazandırılıyor

Erzincan’da yeni park alanları kazandırılmaya devam ediliyor. Bu yıl içerisinde 25 yeni park daha yapacak olan belediye, mevcut parkları da yeniliyor.

Daha yeşil bir Erzincan hedefiyle çalışmalarını sürdüren belediye, farklı mahallelerde yapımına devam eden yeni park alanları ile dikkat çekiyor. Kentleşme ile birlikte artan yeşil alan ihtiyacını gidermek için projelendirme çalışmalarını tamamladığı parkların yapımını kısa sürede bitirerek hizmete açmayı planlayan belediye, şehre yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Yeni parklarda çocukların güvenli ve rahat ortamda oyun oynayabilecekleri oyun alanları, dekoratif oturma grupları, modern peyzaj düzenlemeleri ve fitness alanlarının yapılması planlanıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda mevcut parklarında bakımı gerçekleştiriliyor. Yenileme çalışmaları ile parklarda bulunan aydınlatma ve sulama sistemleri, çocuk oyun grupları ve banklar yenileri ile değiştiriliyor.

Ergenekon Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni park alanını ziyaret eden Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, çalışmaları inceleyerek açıklamalarda bulundu. Başkan Aksun açıklamasında; “Erzincan’da bu yıl 50’ye yakın parkımızın yeni ve yenileme olarak hizmete sunacağız. Şu ana kadar 20’ye yakın parkımız yapılmış durumda. Bugün Ergenekon Mahallesi’nde sitelerin arasında kalan yeni bir park inşa etmekteyiz. Bunun gibi 25 tane yeni parkı bu yıl inşallah hizmete sunmuş olacağız. Erzincan’ımızda yeşil alan ve park alanı olmak üzere çeşitli mahallelerimizde bu tür alanları genişleterek ve kullanıma hazır hale getirerek insanımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bunun içinde özverili bir şekilde çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.