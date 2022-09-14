Erzincan’a yeni parklar kazandırılıyor

Erzincan’da şehre yeni parklar kazandırılmaya devam ediliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların oyunla buluşabildiği, aileleriyle vakit geçirebildikleri yeni parkların yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan Belediyesi, yaptığı parklara çocuk oyun gruplarının dışında açık alan spor aletleri, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları da yaparak her yaştan insan için hem spor yapma, hem de sosyalleşme alanları oluşturmak için çalışmalarına hızla devam ediyor. Yunus Emre Mahallesi ve Aslanlı Mahallesi’nde yapımı devam eden parklar tamamlandığında Erzincan’a değer katacak.

Yunus Emre Mahallesi’nde yapımına başlanan parkta, 5000 m2 alan içerisinde çocuk oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş yolları, kent mobilyaları, yeşil alanlar ve 1500 m2 otopark yer alacak. Aslanlı Mahallesi’ndeki park ise 1500 m2 alanda yine içerisinde çocuk oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş yolları, kent mobilyaları ve yeşil alanlardan oluşacak.

Bir yandan şehre yeni parklar kazandırırken, bir yandan da mevcut parkları revize ederek yenileyen Erzincan Belediyesi, mevcut parkları da baştan aşağı yeniliyor. Eskiyen ve yıpranan parklardaki çocuk oyun grupları, spor aletleri ve oturma grupları yenilenirken, çim biçme ve sulama sistemlerinin bakımları da yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, revizyon çalışmalarını tamamladığı parkları vatandaşların kullanıma sunuyor.