Erzincan’a 34 milyon 927 bin 350 TL KÖYDES ödeneği tahsis edildi

2021 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında Erzincan merkez ve ilçelerine 34 milyon 927 bin 350 TL kaynak tahsisi yapıldı.

Konuya ilişkin olarak KÖYDES Tahsisat Komisyon Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selçuk Aydın, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu’nun katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda tahsis edilen 2021 yılı KÖYDES ödeneğinin dağılımı, kullanılması, ödeneğin ve buna bağlı yapılan yatırımların takip edilmesi konuları değerlendirildi.

Erzincan’a tahsis edilen ödeneğin halkın yaşam kalitesini arttıracak projelere dönüşmesini ve tüm köylerin en iyi hizmeti alması için gerekli çalışmaların yapılmasını isteyen Vali Mehmet Makas, ödeneklerin en etkin ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde kaymakamlara ve ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi.