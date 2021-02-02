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Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, 2020 yılını değerlendirdi

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, tarım ve hayvancılıkla ilgili konularda 2020 yılında kentte yapılan çalışmaları değerlendirdi.

ERZİNCAN 02.02.2021, 14:29
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Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, 2020 yılını değerlendirdi

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, tarım ve hayvancılıkla ilgili konularda 2020 yılında kentte yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Ziraat Odasında basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunan Geyik, “2019 yılı içerisinde Ulusal Süt Konseyi tarafından 2020 yılında uygulanacak olan çiğ süt tavsiye fiyatı 2,30 kuruş olarak belirlenmiş ve bu fiyatın 2020 yılının Aralık ayına kadar geçerli olduğu ilan edilmiştir. Bir kaç gün öncede, Ulusal Süt Konseyi toplanarak çiğ süt fiyatını 2,80 kuruş olarak belirlemiş ve bu rakama 30 kuruş devlet destek pirimi ilave edilerek kamuoyuna ilan edilmiştir. Süt üreticisine yapılan zam oranı geçen yıla göre kıyaslandığında yüzde 22’lik artışa tekabül etmektedir. Buna mukabil, girdi kalemlerindeki artışlara bakıldığında yem fiyatlarında yüzde 70, veterinerlik fiyatlarında yüzde 70, yem bitkisi sulama ücretlerinde yüzde 65, cazibe bölgesinde yüzde 40, ahırda kullanılan elektrikte yüzde 100, işçilik giderlerinde yüzde 20, gübre fiyatlarında yüzde 70 oranlarında artışlar meydana gelmiştir.” dedi.

Açıklanan fiyatların, artan girdi maliyetlerinin çok altında kaldığını ve çoğu üreticinin elindeki süt ineklerini kesime vermek zorunda kaldığını belirten Tamer Geyik, “Bu tablo karşısında, süt fiyatlarına yapılan artış artan girdi maliyetlerinin çok altında kalmıştır. Ayrıca, daha önceden 40 kuruş olarak uygulanan süt pirim desteği de 30 kuruşa indirilmiştir.” diye konuştu.

Besicilerin durumunu değerlendiren Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, “Hayvansal üretimde girdi maliyetlerinin yüzde 70’lik kısmını yem maliyetleri oluşturmaktadır. Son dönemlerde, yüzde 65 oranında artan yem maliyetlerine karşılık et fiyatları aynı oranda artmamış, tam aksine et fiyatlarında düşüşler görülmüştür.” dedi.

Erzincan’da yürütülmekte olan arazi toplulaştırılması çalışmalarına da değinen Geyik, “Hâlihazırda yapılan uygulamada toprak yapısı ve kot farkı hesap edilerek değerlendirmeye alınmamıştır. Yapılan çalışmada basınçlı sulama sistemlerinin yer almadığı, sulama arklarının beton arklara dönüştürülmediği ve toprak arklarla sulamaya devam edildiği, arazi sahiplerinin tarla alanlarında yüzde 5 ile yüzde 10 arasında düşüşlerin olduğu, toplulaştırma çalışmalarında sadece parsellerin birleştirildiği görülmektedir. Yapılan bu çalışmanın tarımsal üretime ve verimliliğin artırılmasına bir katkı sağlamayacağı çok açık bir gerçektir. Bu uygulama ile ilgili tespit etmiş bulunduğum hususları, ilgili kurum yetkililerine ve ilimiz milletvekillerine Erzincan Ziraat Odası Başkanlığı olarak iletmiş bulunmaktayım. Bu konuya ilişkin uyarılarımıza ve bilgilendirmemize rağmen uygulamalarda herhangi bir değişikliğe gidilmediği görülmüştür.” diye konuştu.

Erzincan çiftçisinin borçlarının yapılandırılması konusundaki gelişmeleri dile getirirken artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerin para kazanamaz duruma düştüklerini söyleyen Geyik, “Üreticilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanmış oldukları tarımsal amaçlı kredilerin ertelenmesi ve faizlerinin silinmesi yönündeki taleplerimiz ne yazık ki kabul görmemiştir. Bu durumun bir sonucu olarak, çiftçilerimiz zora düşmüş ve hacizle karşı karşıya kalmışlardır. Çaresiz kalan çiftçilerimiz, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine müracaat ederek borçlarına yönelik olarak yeniden talepte bulunduklarında ise, Ziraat Bankası yüzde 20, Tarım Kredi Kooperatifleri ise yüzde 29,5 oranında faiz uygulamak kaydıyla yeniden yapılanmaya gidebileceklerini ifade etmişlerdir. Bu tablo karşısında, üreticilerimiz nasıl ve hangi şartlarda üretime devam edebileceklerdir?” dedi.

Şeker pancarının kilogram fiyatının yüzde 12 oranında arttırılarak 336 TL olarak belirlendiğini de belirten Tamer Geyik, “Buna karşılık girdi maliyetleri yüzde 50‘nin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu nedenle özellikle Çayırlı, Mercan ve Altınbaşak kantarlarına bağlı çiftçilerimizin büyük bir bölümü üretimden çekilmiştir. Hep birlikte yaşadığımız bu pandemi sürecinde ne yazık ki kuraklık riski de söz konusudur. Bu da beraberinde, yeterli gıda üretimi ve arzını daha da stratejik bir hale getirmektedir. Şimdi soruyorum; Yerli ve milli üretimimizi destekleyerek bu riski hep birlikte göğüslememiz gerekmez mi? Aksi halde, ithalatı öngörmek suretiyle 85 milyon insanımızı nasıl doyurabiliriz? Yukarıda arz ettiğim konularla ilgili olarak, Tarım ve Orman Bakanlığımızın milli üretimi geliştirmek maksadıyla üreticilerimize sahip çıktığını alacağı radikal kararlarla göstermesini talep etmekteyiz.” diye söyledi.

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik konuşmasını şunları kaydederek tamamladı:

“Seferberlik başlatılmalı ve ithalat ikinci planda düşünülmelidir. Gerek hayvansal gerekse bitkisel üretimde ithalatı ön plana alarak ürünlerimizi “Hans’tan” almak yerine, yerli üreticimiz “Hasan’dan” almak suretiyle milli ve yerli üretimimizin geliştirilmesinin, ön plana alınmasının çok elzem olduğuna inanıyor, 2021 yılının ülkemize ve üreticilerimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bol ürün ve kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum”
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