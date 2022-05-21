Erzincan Ziraat Odası Başkanı Geyik: “Türkiye’de buğday hasadına ramak kala sektörün fiyat beklentisi giderek artmaktadır”

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, Türkiye’de buğday hasadına ramak kala sektörün fiyat beklentisinin giderek artmakta olduğunu kaydetti.

Tamer Geyik, yabancı çiftçinin değil kendi çiftçimizin desteklemesi gerektiğini belirterek, “Türkiye’de buğday hasadına ramak kala sektörün fiyat beklentisi giderek artmaktadır. Unutulmamalıdır ki girdi maliyetleri en az üçe katlanmış çiftçimiz bu girdi maliyetleri ile ekim yapmak zorunda kalmıştır. Şimdi bu zamanda çiftçimizin yüksek girdi maliyetleri iyi hesaplanıp ona göre fiyat verilmeli. Paramız çok ithal ederiz mantığından vaz geçilmeli, yabancı çiftçiyi değil kendi çiftçimizi desteklemeliyiz.” dedi.