Erzincan’da da meşhur olan ve lokantalarda en çok tüketilen yaprak dönerine Ağrı coğrafi işaret tescili aldı. Vatandaşlar, “Erzincan yaprak dönerini Ağrı’ya kaptırdı” yorumunda bulundu.

Ağrı İl Özel İdaresi tarafından tescil başvurusu yapılan yaprak döneri, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Ağrı’nın ticari hayatının canlılığı için coğrafi işaret tescilini önemsediklerini belirten Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci şunları kaydetti: "Ağrı gastronomisinin daha bilinir ve tercih edilir hale gelmesi için marka tescillerini önemsiyoruz. Özel İdare olarak Ağrı’nın coğrafi tescil ürünlerini artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumunda onaylama aşamasında olan ürünlerimiz de var. Bu yıl yaprak dönerimiz ile haşıl yemeğinin coğrafi işaret tescilini aldık. Önümüzdeki süreçte ilimizin farklı ticari ürünlerine coğrafi işaret tescili alma girişimlerimiz devam edecek."

“Erzincan yaprak döneri Ağrı’ya kaptırdı”

Ağrı’nın yaprak dönerine coğrafi işaret tescili alması üzerine Erzincan’da vatandaşlar, “Erzincan yaprak dönerini Ağrı’ya kaptırdı” yorumunda bulundu. Yaprak dönerinin Erzincan’ın meşhur yiyeceği olduğunu ifade eden Murat Cahyir, “Yaprak döneri Türkiye’nin birçok kentinde var. Ama Erzincan’da yaşayan dışarıdan gelenler de bilir ki yaprak döneri bu kentle bütünleşmiştir. Erzincan tulum peyniri, Erzincan bakırı, Cimin üzümü, Refahiye balı gibi yaprak döneri de Erzincan’ındır.” dedi.