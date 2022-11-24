Doğu Anadolu Bölgesinde Erzincan ve Erzurum’un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Erzurum ve Erzincan çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile buzlanma ve don olayı görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğlen saatlerinden sonra Bayburt ve çevrelerinde yer yer rüzgarın kuvvetli (40-60 km/sa.) hızında eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan’da 4, Bayburt’ta sıfır, Erzurum ve Kars’ta eksi 1, Ardahan’da eksi 6, Ağrı’da 2, Iğdır’da 3, Tunceli’de 6 derece olarak kaydedildi.