Erzincan ve Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisi artırdı

Erzincan ve Bayburt’un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Uzun süredir yağış bekleyen çocuklar karın tadını poşetlerle rampa aşağı kayarak çıkardı.

Önceki yıllara göre geciken kar yağışı kuraklık endişesine neden olurken bugün Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, kuraklık riskine dikkat çekilerek, yağış için dua edildi. Erzincan ve Bayburt’un yüksek kesimlerinde ise akşam saatlerinde kar yağışı görülmeye başlandı. Kar yağışı Erzincan’ın Refahiye ve İliç ilçesi ile Bayburt’un Arpalı Beldesini tamamen beyaz örtüyle kapladı. Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ ve Sakaltutan geçitlerinde ağır tonajlı araçlar güçlükle ilerlerken Erzincan-Refahiye-İliç kara yolunda da kar ve tipi dolayısıyla görüş mesafesi düştü, araçlar yavaş seyretmek durumunda kaldı. Refahiye’de kayan yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.

Bayburt’ta uzun süredir kar yağışını bekleyen çocuklar yağan yağışla birlikte buzlanan rampada poşetle gece saatlerinde bir süre kaymanın tadını çıkararak eğlendiler.

“Meteorolojiden 14 il için kar yağışı uyarısı”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muş, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Sivas, Yozgat, Çankırı ve Kastamonu için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.