Meteorolojiden Erzincan ve Bayburt için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmele göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’nın güney doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olarak geçeceği tahmin edilmekte.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Erzincan ve Bayburt için kuvvetli yağış uyarısı”

Yağışların Erzincan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.