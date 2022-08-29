Erzincan Valiliğinden “Dağdan bakan gözler kayboluyor” başlıklı habere yönelik açıklama

Erzincan Valiliğince 29.08.2022 tarihli yaygın bir gazetede yayımlanan “Dağdan bakan gözler kayboluyor” başlıklı haber ile ilgili olarak basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1982 yılında ilimizde vatani görevini yapmakta olan Ressam Mustafa Aydemir ve 3000 gönüllü askerimiz tarafından Keşiş Dağı’na yapılan Atatürk Portresi, hem ilimiz yöneticileri için hem de tüm Erzincanlılar için çok önemlidir.

Kurtuluş Savaşımızın lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu portresi ilimizin sembollerinden biri hâline gelmiştir. Bu önemli eserin en güzel şekilde korunması ve geleceğe taşınması için gerekli tüm tedbirler alınmakta ve çalışmalar yapılmaktadır.

Bu önemli eseri şehrimize kazandıran Mustafa Aydemir 2017 yılında ilimize davet edilmiş olup, Mustafa Aydemir’in de önerileri doğrultusunda Atatürk Portresi üzerinde onarım ve boyama çalışması yapılmıştır.

Valiliğimiz İl Özel İdaresince her yıl belirli periyotlarla Portre üzerinde ve çevresinde temizleme çalışmaları yapılmaktadır.

2020 yılında yapılan ot temizleme çalışmalarının yanında Portrenin solan kısımlarında boyama çalışması da yapılmıştır.

En son olarak Valiliğimiz İl Özel İdaresince 20 Ağustos 2022 tarihinde başlatılan ve 27 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanan çalışma ile Portre üzerinde bulunan otların temizlemesi yapılmış olup, yapılan temizlemenin ardından 3200 kg beyaz boya ve 3800 kg siyah boya kullanılarak boyama işlemi de yapılmıştır”