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Erzincan UMKE’den sel bölgesine destek

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sinop’ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye UMKE ekipleri gönderildi.

ERZİNCAN 15.08.2021, 15:05
Erzincan UMKE’den sel bölgesine destek

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sinop’ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye UMKE ekipleri gönderildi.

Sinop’ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle Erzincan’dan giden UMKE ekipleri, bölgede medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti sunuyor. Afetin ardından bölgeye ulaşan ekipler hızlı bir şekilde medikal kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
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