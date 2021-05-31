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Erzincan UMKE, Adana’da düzenlenen Ağır İklim Sahra Hastanesi kurulum eğitimine katıldı

Adana’da düzenlenen Ağır İklim Sahra Hastanesi kurulum eğitimine Erzincan UMKE ekibinden de 2 eğitmen katıldı.

ERZİNCAN 31.05.2021, 07:22
Erzincan UMKE, Adana’da düzenlenen Ağır İklim Sahra Hastanesi kurulum eğitimine katıldı

Adana’da düzenlenen Ağır İklim Sahra Hastanesi kurulum eğitimine Erzincan UMKE ekibinden de 2 eğitmen katıldı.

Afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin aksamadan devamını sağlamak üzere Sağlık Bakanlığınca, ülkenin farklı bölgelerine konuşlandırılan Seyyar Hastanelerin kurulum, bakım ve onarımını yürüten UMKE, eğitim ve tatbikatlarla tüm personele deneyim kazandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Adana’da, Ağır İklim Sahra Hastanesi kurulum eğitimi gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Dr. Şükrü Yorulmaz’ın da çalışmaları yerinde incelediği eğitime Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Erzincan UMKE personeli katıldı.
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