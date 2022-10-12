Erzincan TSO’nun yeni yönetimi mazbatasını aldı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’nın oda organ seçimlerinin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine tekrar seçilen Ahmet Tanoğlu mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Yaşar Durmuş’un elinden aldı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Tanoğlu, Yönetim Kurulu üyeliğine Alaattin Tuncay, Ali Polat, Erdal Aydın, İlker Taştan, Sinan Şengül, Hüseyin Aksakallı, Nurrettin Tekin ve Ömer Akbaş seçildi.

Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürü Yaşar Durmuş göreve seçilen Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kutlayarak, yeni görevlerinde başarılar diledikten sonra Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu’na mazbatasını sundu.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, "Yeni görevimizin hepimize odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte yanımızda olan, desteğini bizden esirgemeyen değerli üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.