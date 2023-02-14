Erzincan TSO’nun 2. yardım tırı yola çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ila 7,6 şiddetinde ki depremler sonrasında Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası 2’nci yardım tırı, Malatya Battalgazi ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ila 7,6 şiddetinde ki depremler sonrasında afet bölgesindeki depremzedelere ulaştırılmak üzere Erzincan’da yardım toplama kampanyası devam ediyor.

Yardım tırını uğurlamak üzere, Erzincan Vali Yardımcıları Ömer Özbay, Yunus Emre Temel, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, AFAD binası önünde hazır bulundular.

Duyarlılıklarından dolayı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu’ya teşekkür eden Vali Yardımcıları Özbay ve Temel, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, il genelinde Valilik koordinesinde devam eden yardım kampanyasına destek veren tüm vatandaşlara da teşekkür etti.