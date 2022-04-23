banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak"
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı

Erzincan TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimi tarafından organize edilen iftar programına protokol ve oda üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Toplu iftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, ezan sesinin ardından hep birlikte oruçlarını açtı.

ERZİNCAN 23.04.2022, 09:50
Erzincan TSO yönetimi üyeleriyle iftarda buluştu

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimi tarafından organize edilen iftar programına protokol ve oda üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Toplu iftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, ezan sesinin ardından hep birlikte oruçlarını açtı.

Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanı Nejdet Akpınar yönetim kurulu üyeleri Sinan Şengül, İlker Taştan, Alaattin Tuncay, Ömer Akbaş ile Genel Sekreter V. Şule Arslan ile birlikte üyeleri kapıda tek tek selamlayarak karşıladı.

Düzenlenen iftar programına Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, bazı kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, çok sayıda esnaf ve işadamı katıldı.

Programda açılış konuşması yapan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, “Covid-19 nedeniyle iki senedir düzenleyemediğimiz iftar programımızda siz değerli misafirlerimizle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu sofra sadece iftar sofrası değil, birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği bir kardeşlik sofrasıdır. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak, sizlerle beraber geçirdiğimiz dört senelik süreçte desteklerinizle çok güzel projelere imza attık. Pandeminin etkisine rağmen, Düve Üretim Çiftliği, Süt İşleme Tesisi, Akyazı İlkokulu, Güzel Sanatlar Lisesi Atölye Binası ve Mesleki Eğitim Merkezi projelerini hayata geçirdik.

Şu an ise başladığımız iki projemiz var. İlk projemiz, bilim sanat merkezinin eski yerine yapılacak olan yeni hizmet binamızın yapımı, diğer projemiz ise organize sanayi bölgemizde kurmayı planladığımız elektrikli araç şarj istasyonu. Şarj istasyonu projemizi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan hibe alarak yapacağız. İnşallah bu projelerimizi de tamamlayıp Erzincan’ımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Bu duygu ve düşüncelerle huzur, barış ve sevgi dolu yeni Ramazanlara kavuşmak dileğiyle tüm konuklarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Kapanış konuşması yapan Erzincan Valisi Mehmet Makas, tutulan oruçların ve yapılan duaların kabul olması dileklerinde bulunarak, iftar programından dolayı Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu’na ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
İmsak 04:32
Güneş 06:07
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:58
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Altınordu 32 41
12. Denizlispor 31 39
13. Gençlerbirliği 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 32 57
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
18°
açık