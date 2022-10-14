Erzincan TSO Meclis Başkanlığına Aksu seçildi

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanlığına Mehmet Ali Aksu seçildi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında gerçekleştirilen toplantıya odanın 2 Ekim 2022’de yapılan organ seçimlerini kazanan 34 meclis üyesi katıldı. Meclis toplantısına, önceki dönem Meclis Başkanı Nejdet Akpınar başkanlık yaptı.

2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri organ seçimlerinin tamamlanmasının ardından Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi; 13 Ekim 2022 Perşembe günü Meclis Salonunda bir araya gelerek kendi aralarında gerçekleştirdikleri seçim ile meclis başkanı, meclis başkan yardımcıları ve meclis kâtip üyesini belirlediler.

Yapılan seçimlerde Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevine Mehmet Ali Aksu seçildi.

Meclis Başkan Yardımcılığına Nejdet Akpınar ve Ali Rıza Evirgen, Meclis Katip Üyeliğine ise Selver Ciminli seçildiler.

Seçimlerin ardından konuşma yapan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu “Uzun ve yorucu bir seçim sürecini geride bıraktık. Önce Meslek Komitesi Üyelerimizin sonrada, Meclis Üyelerimizin takdiriyle önümüzdeki 4 yıl için odamıza, üyelerimize ve Erzincan’ımıza hizmet etme görevini tekrar üstlendik. Tüm üyelerimize verdikleri destek, duydukları güven dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.