Erzincan, son yılların en sıcak kış mevsimini geçiriyor. Gündüz hava sıcaklığının 14 dereceye kadar çıktığı şehir merkezinde vatandaşlar, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl ocak - şubat ayında hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 10 dereceye kadar düştüğü Erzincan’da, bu sene gündüz hava sıcaklığı 14 dereceye kadar çıkıyor. Son yılların en sıcak kış mevsimini geçiren Erzincan’da vatandaşlar, daha önce böyle bir şey görmediklerini ifade ederken, sıcak havadan faydalanmak isteyenler ise bank ve bahçelerde oturarak vakit geçiriyor. Karsız bir şubat ayı geçirdiklerini de belirten vatandaşlar, Erzincan’a kar yağmasını beklediklerini söyledi.

“Erzincan kuraklık tehlikesi altında”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 3 aylık kuraklık haritasında Erzincan’ın tümü ‘olağanüstü kuraklık’ tehlikesi altında olması dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde güncel kuraklık haritalarını yayımladı. Standart Yağış İndeksi (SPI) metoduna göre hazırlanan 3 aylık haritada Erzincan’ın olağanüstü kuraklık durumu dikkat çekti. SPI esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde ortalama yağış farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde ediliyor. Erzincan, geçen yılın Ağustos ayından Ocak ayına kadar 6 aylık dönemi kapsayan haritada bir kısmı çok şiddetli, bir kısmı da şiddetli seviyelerinde değerlendirilirken, son 3 aylık dönem temel alınarak hazırlanan harita ise “olağanüstü kuraklık” tehlikesi altında değerlendirildi. Yayımlanan haritaya göre, Erzincan, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Karaman, Mersin, Osmaniye, Mersin, Bayburt, Ağrı ve Muş olağanüstü kuraklık tehlikesi altında.