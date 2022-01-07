Erzincan son 40 yılın en soğuk günlerini yaşıyor

Şehri kaplayan sis ve pus nedeniyle 3 gündür adeta güneşin yüzüne hasret kalan Erzincan, hissedilir derecede son 40 yılın en soğuk günlerini yaşıyor.

Hafta başında kent merkezine yağan karın ardından Erzincan’da yoğun sis ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kenti saran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Kentte gece ve gündüz hava sıcaklığı sıfırın altında seyrediyor. Adeta buzul kente dönen Erzincan’da ağaçların üzerine kırağı düştü.

Mesailerine gitmek için evinden çıkan Erzincanlılar, buzlanan yollarda olabildiğince dikkatli bir şekilde işyerlerine gitmeye çalıştı.

Son 40 yılın en soğuk günlerini yaşadıklarını belirten vatandaşlar, “Hava çok soğuk. 45 yaşındayım şuana kadar böyle sisli, soğuk Erzincan’ı görmemiştim. Araçlarımız buz tutmuş. Güneşin yüzünü görmeye hasret kaldık. Sis nedeniyle soğuk havanın hissedilir derecesi oldukça yüksek. Sabaha karşı aracın termometresi eksi 20 dereceyi gösteriyor.” ifadelerine yer verdi.

Okula gitmek için evlerinin bahçesinde servis bekleyen küçük öğrencilerde soğuk hava nedeniyle oldukça zorlandıklarını belirttiler.

‘Havayolu ulaşımı aksadı’

Erzincan’da yoğun sis nedeniyle havayolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Önceki gün ve dün uçak seferleri rötara uğrarken bugün de İstanbul’dan kalkış yapıp Erzincan’a inmesi gereken bazı uçaklar iniş yapamamaları dolayısıyla Erzurum’daki havalimanına yönlendirildi. Yolcular Erzurum’dan Erzincan’a karayoluyla ücretsiz transfer edildi.

‘Doğu Anadolu buz tuttu’

Öte yandan Doğu Anadolu’da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 23 dereceyle Ağrı’da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ile don olayı görülecek. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgâr güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 23, Ardahan’da 20, Kars’ta 17, Erzurum’da 12, Erzincan’da 9, Bayburt’ta 10, Iğdır’da 7 ve Tunceli’de 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Bayburt’ta 2, Iğdır’da 6, Kars’ta 5, Erzurum’da 4, Ardahan, Ağrı ve Tunceli’de 3, Erzincan’da ise sıfırın altında 2 derece olması öngörülüyor.

Bölge genelinde kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde kar erimesi ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.