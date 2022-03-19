Erzincan şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü münasebetiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Düzenlenen programa; kent protokolünün yanı sıra askeri ve sivil erkan, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cem Halil Mercimek ile 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci günün anlam ve önemine binaen yaptıkları konuşmada, Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıldönümünü kutlayarak, Çanakkale’yi geçilmez yapan şanlı ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla andılar.

Konuşmasına şanlı tarihimize altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü kutlayarak başlayan Vali Makas, “Bize bu zaferi bahşeden, bizim gök kubbemizde al bayrağımızın dalgalanmasını, ezanımızın devam etmesini sağlayan ve bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimizi anmak üzere buradayız. dedi.