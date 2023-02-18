Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği üyeleri depremzedeleri yalnız bırakmadı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından deprem bölgesine giden Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği üyeleri depremzedelere yardım faaliyetlerini sürdürüyorlar.

Deprem sonrası ilk olarak Malatya’da sıcak çorba dağıtımı yaparak halkın içini ısıtan Şehit Aileleri Koruma Derneği üyeleri, buradaki görevi tamamlayarak depremde büyük yıkımın meydana geldiği Hatay’a geçtiler.

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği üyelerinden oluşan ekip, Hatay’da depremzedelerin yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürecek.

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, "Erzincan’da depremi yaşayan, depremin yıkımını bilen bireyler olarak elimizi taşın altına koymak istedik. Bu konuda Vali Mehmet Makas’ta bize yön verdi. Hizmet için açılan kapıyı araladık ve Hataylılara günlük 3’er kap yemek üreterek hizmet ediyoruz" dedi.