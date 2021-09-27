banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan hangi gazeteyi okuyor?
Erdoğan hangi gazeteyi okuyor?
Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı
Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi

Erzincan Refahiye ilçesinde Aile Eğitim Programı kapsamında “Aile İçi İletişimin Temel Unsurları” konulu eğitim verildi

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile Eğitim Programı kapsamında Erzincan’ın Refahiye ilçesinde görev yapan kamu kurum, kuruluş personellerine ve muhtarlara “Aile İçi İletişimin Temel Unsurları” konulu eğitim verildi.

ERZİNCAN 27.09.2021, 07:07
Erzincan Refahiye ilçesinde Aile Eğitim Programı kapsamında “Aile İçi İletişimin Temel Unsurları” konulu eğitim verildi

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile Eğitim Programı kapsamında Erzincan’ın Refahiye ilçesinde görev yapan kamu kurum, kuruluş personellerine ve muhtarlara “Aile İçi İletişimin Temel Unsurları” konulu eğitim verildi.

Bu kapsamında birçok eğitim programı gerçekleştiren Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde de eğitimlere devam etti. Aile eğitimcisi Özlem Gökalp Biçer tarafından verilen “Aile İçi İletişimin Temel Unsurları” konulu eğitimde, aile kurumunun önemine, sağlıklı işleyişine dikkat çekmek, aile değerleri konusunda farkındalığı arttırmak ve aileleri destekleyici faaliyetlere teşvik etmek amaçlanıyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0