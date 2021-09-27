Erzincan Refahiye ilçesinde Aile Eğitim Programı kapsamında “Aile İçi İletişimin Temel Unsurları” konulu eğitim verildi

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile Eğitim Programı kapsamında Erzincan’ın Refahiye ilçesinde görev yapan kamu kurum, kuruluş personellerine ve muhtarlara “Aile İçi İletişimin Temel Unsurları” konulu eğitim verildi.

Bu kapsamında birçok eğitim programı gerçekleştiren Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde de eğitimlere devam etti. Aile eğitimcisi Özlem Gökalp Biçer tarafından verilen “Aile İçi İletişimin Temel Unsurları” konulu eğitimde, aile kurumunun önemine, sağlıklı işleyişine dikkat çekmek, aile değerleri konusunda farkındalığı arttırmak ve aileleri destekleyici faaliyetlere teşvik etmek amaçlanıyor.