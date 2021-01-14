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Erzincan protokolü fırtınanın zarara yol açtığı Otlukbeli’de incelemelerde bulundu
Erzincan Valisi Mehmet Makas, milletvekilleriyle birlikte dün fırtınanın zarara yol açtığı Otlukbeli ilçesini ziyaret etti.
ERZİNCAN 14.01.2021, 15:01
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Erzincan Valisi Mehmet Makas, milletvekilleriyle birlikte dün fırtınanın zarara yol açtığı Otlukbeli ilçesini ziyaret etti.
İlçe merkezinde dün meydana gelen fırtına sebebiyle zarar gören bölgelerde incelemede bulunan Vali Mehmet Makas, meydana gelen afet hakkında Otlukbeli Kaymakamı Sercan Yılmaz’dan bilgi aldı.
Vali Makas, bölgedeki incelemelerinin ardından hasar tespitinin yapılması ve yaraların bir an önce sarılması için kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetim ekiplerinin sahada olduklarını ifade etti.Daha sonra Otlukbeli Kaymakamlığı ve Belediyesini ziyaret eden Vali Makas, Otlukbeli Kaymakamı Sercan Yılmaz ve Belediye Başkanı Yusuf Tektaş’tan ilçede yürütülen hizmetler hakkında bilgi alarak, çalışmalarında başarılar diledi.
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