Erzincan polisinden kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması

Erzincan il ve ilçelerinde polis ekipleri tarafından "Yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri" uygulaması gerçekleştirildi.

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi amacıyla, kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması, Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan il merkezi ile eş zamanlı olarak İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri tarafından da gerçekleştirildi.

Uygulamada; 16 ekiple birlikte 38 kıraathane, internet kafe, iddia bayi kontrol edilerek 369 şahsın sorgulaması yapıldı.

Sorgulamalarda aranması bulunan 1 kişi yakalanırken 1 kişiye de idari işlem yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada “Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.