Erzincan polisi suç ve suçluya geçit vermiyor

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 15 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde 29 aranan şahıs, 118 kaçak göçmen yakalanarak çeşitli suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik haziran ayı içerisinde 15 gün süren çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 14 bin 527 GBT sorgulamasında, 29 aranan şahıs, 21 gözaltına alınan şahıs, 388 idari işlem yapılan şahıs, 118 kaçak göçmen şahıs yakalandı. Yapılan 23 bin 575 araç kontrolünde ise, 2 bin 323 araca cezai işlem uygulanırken 31 araç trafikten men edildi. Diğer yapılan uygulamalarda ise, 139 işyeri kontrol edilerek, 1 adet av tüfeği, 14,03 gram esrar, 90 gram tütün/nargile, 66 bin 580 adet makaron, bin 330 paket kaçak sigara, 30,47 gram metamfatemin, 66 kök kenevir ve 64 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.