Erzincan pazar gününe karla uyandı

Erzincan’da kar yağışı etkili olmaya başladı.

Gece ve sabah saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da vatandaşlar güne karla uyandı. Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaz örtüye büründü. Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizleyerek yola koyuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gün boyu buzlanma ve don olayı birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede rüzgârın batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı da yapılarak, “Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.

“Kuvvetli kar yağışı uyarısı”

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.