Erzincan özel harekât polisinden nefes kesen tatbikat

Erzincan’da özel harekât polisleri, ulaşım araçlarının kaçırılması tatbikatı yaptı. Nefes kesen tatbikat gerçeği aratmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve emniyet müdür yardımcılarının da katılımıyla Erzincan - Erzurum kara yolu üzeri uygulama noktasında kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Özel harekât ekipleri, senaryo gereği şüpheliler tarafından kaçırılan ve yolcuları rehin alınan bir midibüse müdahale etti.

Durdurulan midibüsteki şüpheliler gözaltına alınırken rehineler kurtarıldı. Sis bombalarının kullanıldığı ve drone ile görüntülenen tatbikat adeta nefes kesti.

Tatbikat sonrasında İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, personeli tebrik etti.

Tatbikatın görüntüleri sosyal medyadan kamuoyuyla paylaşıldı.