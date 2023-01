Erzincan Müftüsü Gül: “Müslüman samimi olmalıdır”

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesinin bu haftaki konuğu Erzincan Müftüsü Muharrem Gül oldu.

Kültürevi’nde yapılan programa çok sayıda dinleyici katıldı. Program, Aydınlıkevler Camii İmam-Hatibi Veli Delioğlu’nun okuduğu Kur’an-ı Kerim ile başladı. Daha sonra kürsüye gelen Müftü Muharrem Gül “İman ve Hayat” konulu konuşmasında Peygamberimizin hadislerinden yola çıkarak bir Müslümanın nasıl bir hayat sürmesi gerektiğini anlattı.

Müslümanların her türlü zandan kaçınması gerektiğini ifade eden Gül, “Müslümanlar birbirlerine kendilerini sevdiklerini söyleyebilmelidir. Hadis-i Şerif’lerde Allah’a kul olamayan, Peygambere ümmet olamayan birbirlerini sevemeyen insanların gerçek Müslüman olamayacakları buyuruluyor” şeklinde konuştu.

Gül, “Müslüman önce Allah’a karşı adil olmalı ona ibadet etmeli. Nefsimize, kendimize karşı adil olmalıyız. Ahiret gününde ‘Benim rızam için birbirini sevenler nerede?’ diye bir nida duyulur ve orada birbirlerini seven müminler toplanırlar. Müminde Allah, sevgisi, Peygamber ve Kur’an sevgisi olması lazım. Din insanlara sevgi aşılıyor. Herkesi sevdiriyor. Bir Hadisi şerifte “Allah’ü Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebraile seslenir: ’Ey Cibril ben filanca veli kulumu seviyorum sende sev’ der. Cebrail sever. Cebrail de sema ehline seslenir ve gök ehli olan milyonlarca melek te o Müslümanı sever. Yani Allah’u Teala’nın sevdiği kulu herkes sever. Allah’ın sevgilisi Hz. Peygamberdir. Adı anıldığı zaman salavat getirilir. En çok ziyaret edilen Hz. Peygamberdir. Allah’ın sevdiği kulları her fırsatta yad ediyoruz, bunu Allah onlara lütfetmiş, kimse mani olamıyor. Mezarlarını ziyaret ediyoruz. Allah sevdiğini sevdirir. O’nun sevdiği kul kıyamete kadar sevilir. Sevdiğimizi Allah için sevmeli, sevmediğimize de Allah için buğz etmeliyiz.” dedi.

Müftü Muharrem Gül konuşmasının bir bölümünde ise; “Allah için sevmeli ve Allah için buğzetmeliyiz. İnsanların sevgisi yapmacık bir sevgi. Evde farklı çarşıda farklı maskelerle dolaşıyoruz. Çarşıda karşılaştığımız bir kadınla konuşurken çok kibar olan insan evdeki hanımına aynı kibarlığı gösteremiyor. Orada maskesini çıkarıyor. Halbuki Mümin samimi olmalı ve her zaman kibar olmalı ve maskesini çıkarmalıdır. Maskesiz dolaşmalıdır. İlişkilerimizin yüzde sekseni menfaat ilişkisidir. Müminler Allah için sever onun için buğzederler. Hicret, Bedir ve Mekke’nin fethinin sevabına hiçbir zaman fazilet olarak ulaşamayız. Muhacirler Mekke’de her şeylerini bırakıp gittiler. Evlerini, bağlarını, bahçelerini, belki bazıları ailesini, akrabasını bırakıp gittiler. Peygamberle birlikte yola çıktılar. Oysa sadaka verirken bizim elimiz titriyor. Medine’de ensar muhaciri olgunlukla karşılıyor. Peygamberimiz onları kardeş ilan ediyor. Her şeylerini, maddi varlıklarını, evlerini, bahçelerini, ceplerindeki paralarını paylaşıyorlar. Kardeşliğin zirve noktası budur. “ şeklinde konuştu.

Muharrem Gül bir hadisi şerif mealini paylaşarak “Kendimiz için istediğimiz şeyleri mümin kardeşlerimiz için de istemeliyiz. Aksi takdirde kâmil mümin olamayız.” dedi.

Programın sonunda Hadis hocalarından Prof. Dr. Adem Dölek Müftü Muharrem Gül’e Yazarlar Birliği’nin teşekkür belgesini takdim etti. Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesinin çay ikramıyla program sona erdi.