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Erzincan Milletvekilleri Bakan Pakdemirli ile biraraya geldi

AK PARTİ ERZİNCAN MİLLETVEKİLLERİ SÜLEYMAN KARAMAN VE BURHAN ÇAKIR, TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ VE EKİBİYLE BİRARAYA GELDİ

ERZİNCAN 08.10.2020, 09:29
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Erzincan Milletvekilleri Bakan Pakdemirli ile biraraya geldi

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve ekibiyle biraraya geldi.

Milletvekili Süleyman Karaman sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak konuya ilişkin, “Vekilimiz Burhan Çakır ile birlikte, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli beyefendi ve ekibiyle makamında çok güzel ve samimi bir ortamda Erzincan’ın birçok sorunlarını ele aldık. Tavukçuluğun geliştirilmesi, Ballı Barajı ve Turna Çayırı Barajı olmak üzeri sulama konusunda tüm yatırımları değerlendirdik. Seracılığın geliştirilmesi, Erzincan’ın bu konuda Doğu Anadolu’da merkez haline gelerek üretimin artması ve verimli hale gelmesi. Koyunculuğun geliştirilmesi için yönetmelikte değişikliklerin yapılması için çalışmalar yapılması, Hipodromun yapılması için çalışmaların hızlandırılması ve bugün mecliste görüşülen gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemelerle ilgili kanunu görüştük. Kendisine daha önce yaptığı hizmetlerden dolayı ve toplantıda gösterdiği ilgi alakadan dolayı Erzincanlı hemşehrilerimiz adına çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

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