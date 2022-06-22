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Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan merkezli İstanbul ve Trabzon’da da düzenlenen eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

ERZİNCAN 22.06.2022, 12:03
Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan merkezli İstanbul ve Trabzon’da da düzenlenen eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma dahilinde Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma başlattı.

Erzincan, İstanbul ve Trabzon’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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