Erzincan Lisesi öğrencilerine kariyer söyleşisi

Erzincan Lisesi öğrencileri Erzincan Barosunda misafir edilerek kariyer söyleşi programında bir araya gelindi.

Programda konuşan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Mezunu ve mensubu olmaktan gurur duyduğum, bir asırdır eğitim veren Erzincan Lisesi’nden öğrenci arkadaşlarımla birlikte olmak, geçmişi yaşamak ve bir araya gelmek benim için çok mutluluk verici.

Biz avukatız, bir gün herkese gerekiriz biz; hukukun üstünlüğü, adaletin tecellisi için onurlu bir mücadele gerçekleştiriyoruz, iyi ki avukatız, diyerek sözlerime başlamak istiyorum.

Türk Milletinin yargıdaki temsilcisi avukatlardır. Hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesi avukattır. Hakkın savunucusu, halkın sesiyiz bizler; topluma yön veren, mazlumun yanında olan, onurlu ve itibarlı bir mesleğin mensuplarıyız. Hukukçu olmak ayrıcalıktır.” dedi.

Katılımlarından dolayı tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Baro Başkanı Adem Aktürk, öğrencilere hukuk fakültesini tercih edin önerisinde bulundu.

Söyleşide neden Hukuk Fakültesi? okulu bitirince iş imkanları, hukukçu olmanın ayrıcalıkları, avukatlık mesleği, baronun faaliyetleri ve öğrencilik anılarından bahseden Aktürk, daha sonra öğrencilerin güncel konularla alakalı sorularını yanıtladı.

Aktürk, her zaman çocukların yanında olacaklarını ifade ederek, “Aydınlık geleceğimiz, yarınlarımız olan gençlerimizi aydınlatmak en önemli vazifelerimizden birisidir. Eğitime ve sosyal projelere katkılarımız sürecektir. Okulumuzla işbirliği halindeyiz, öğrencilerimiz için neler yapabiliriz, değerlendireceğiz.” diye konuştu.

Programın ardından öğrencilere idari bina tanıtılarak, yapılan iş ve işlemlerden bahsedildi.