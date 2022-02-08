Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle tertiplenen Erzincan Kültür ve Sanat Günleri’nin açılış galası yapıldı.

Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında 26 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşen “Erzincan’da Kış Fotoğraf Maratonu"nda dereceye giren fotoğrafların sergilendiği fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Salonu’nda düzenlenen açılış galasına; Vali Mehmet Makas ve Milletvekili Burhan Çakır’ın yanı sıra kent protokolü ve eşleri katıldı.

Gala açılışında konuşan Vali Makas, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle tertiplenen programlar hakkında bilgi vererek, bu kapsamda düzenlenen “Erzincan’da Kış Fotoğraf Maratonu"nda yüzlerce fotoğraf sanatçısının Erzincan’ın doğal güzelliklerinin ve kültürünün tanıtımında büyük emeklerinin olduğunun altını çizerek, emeği geçen organizasyon komitesi ve fotoğraf sanatçılarına teşekkür etti. 7-13 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen Erzincan Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri kapsamında herhangi bir kamu kaynağının harcanmadığını belirten Sayın Valimiz, "bizlere bu toprakları vatan kılan şanlı ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyorum." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gala açılışının kurdele kesimi yapılarak, Erzincan’da Kış Fotoğraf Maratonunda dereceye giren fotoğrafların sergilendiği sergi gezildi.

Vali Makas ve beraberindekiler, daha sonra Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen “Eskicinin Tazesi” isimli tiyatro oyununu izledi. Usta tiyatrocular tarafından sergilenin oyun, seyirciler tarafından beğeni ile izlendi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.