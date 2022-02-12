Erzincan Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri devam ediyor

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Erzincan Kültür ve Sanat Günleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda Kafkas Halk Dansları gösterisi düzenlendi.

Kafkas Halk Dansları ekibi tarafından sergilenen gösteriyi çok sayıda vatandaş tarafından ilgiyle izlendi. Gösteri sonunda Kafkas Halk Dansları ekibi tarafından Vali Mehmet Makas’a Türk Bayrağı hediye edildi. Zaman zaman vatandaşların da halaylar çektiği programda, alanda bulunanlara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Etkinlikler kapsamında kitap fuarında yazar Bircan Yıldırım tarafından imza günü ve söyleşi gerçekleştirildi. SOLOTÜRK F-16 Gösteri ekibi de, 13 Şubat Pazar günü yapacağı gösteri öncesindeki prova uçuşlarını yaptı.

Erzincan semalarında yaptığı prova uçuşu ile nefesleri kesen gösterinin ardından ekibe teşekkür eden Vali Makas, Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü kapsamında gerçekleşen Kültür ve Sanat Günleri etkinliklerinin tüm coşkusuyla devam ettiğini belirterek; “SOLOTÜRK F-16 Gösteri ekibimizin bu yıl yurt içerisindeki ilk gösterisi ilimizde gerçekleşecek. Gün içerisinde keşif uçuşu ve provalarını tamamladılar. Dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren F-16 ekiplerimizin gösterilerini izlemek için tüm vatandaşlarımızı 13 Şubat Pazar Günü saat 11.30’da Erzincan Atletizm Pisti’ne davet ediyorum” diye konuştu.

Kültür ve Sanat Günleri Etkinliklerinin akşamki bölümünde ise yerel sanatçı Barış Polat’ın ve sevilen sanatçı Oğuzhan Koç’un sahne aldığı konser düzenlendi.

Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen ve binlerce vatandaşın katıldığı konserde, selamlama konuşmaların ardından, telefon bağlantısı ile salona bağlanan Binali Yıldırım, tüm Erzincanlıların kurtuluş bayramını kutladı.

Ardından sahne alan sevilen şarkıcı Oğuzhan Koç, söylediği birbirinden güzel şarkılarla izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.