Erzincan kışa hazır

Erzincan Belediyesi kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sorunları önlemek amacıyla gerekli hazırlıkları tamamladı.

Kar yağışı ile birlikte ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ana arterler başta olmak üzere her türlü olumsuzluğa karşı tedbirlerini alan belediye, karla mücadele ekipleri oluşturdu.

Yapılan hazırlıklar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürü İsmail Mersinlioğlu; “Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak tüm personel, iş makinesi ve ekipmanlarımız ile karla mücadeleye hazırız. Tüm mahallelerimizde 7/24 çalışma esasına göre vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda hastane, okul bahçeleri ve ana arterler önceliğimiz olarak devam edecektir. Tüm vatandaşlarımıza çalışmalarımıza sağduyu ile yaklaşmalarını rica eder şimdiden teşekkür ederiz.” dedi.