Erzincan Kemahlılar Derneği Başkanı Cantekin güven tazeledi

Erzincan Kemahlılar Derneği Başkanı Mahmut Cantekin yapılan 12. Olağan Genel Kurulunda güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Erzincan Kemahlılar Derneği’nin 12. Olağan Genel Kurul Kongresi yapıldı. Gülabibey mahallesindeki dernek binasında gerçekleştirilen olağan genel kurula; Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, Kemah Kaymakamı İsmail Demir, Dernek Başkanı Mahmut Cantekin, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

12. olağan genel kurul toplantısının Kemah’a ve Erzincan’a hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Mehmet Makas, tüm Kemahlıları kucaklayan, tek çatı altında toplayan Kemahlılar Derneğinin birlik ve beraberliğinin daim olmasını dileyerek, genel kurulda güven tazeleyen başkan Mahmut Cantekin’e çalışmalarında başarılar diledi.